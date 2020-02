Zwiespältiges Vergnügen: "Das Interview" im Akademietheater

Ein schlechter Journalist interviewt eine schlechte Schauspielerin. Kann das ein gutes Theaterstück ergeben? Nur dann, wenn gute Schauspieler am Werk sind. Bei Birgit Minichmayr und Oliver Nägele ist das zweifellos der Fall. Dennoch machte "Das Interview", das am Sonntagabend im Akademietheater gegeben wurde, nicht recht glücklich.

Die Bühne von Jessica Rockstroh zeigt erneut ein unmöbliertes, großes Wohnzimmer mit kahlen Wänden in Weiß, Grau und Schwarz. Der Teppichboden wechselte von weiß auf hellblau, und auch Katja hat sich umgezogen: Anstelle eines kurzen, tief ausgeschnittenen Kleidchens und hoher schwarzer Stiefel trägt Minichmayr nun enge, schwarze Leggings und High Heels mit glitzernden Riemchen. Das Verhaltensrepertoire des höchst erfolgreichen Filmstars ("Neun Millionen Menschen haben meine Filme gesehen."), der nach allgemeiner Einschätzung Silikon in den Brüsten und Luft im Hirn spazieren trägt, beherrscht sie natürlich auch in diesem Outfit perfekt.

"Seit ihrer ersten Beschäftigung mit dem Thema vor über zehn Jahren ist das Vertrauen in die Bilder, die öffentlich produziert werden, weiter erodiert. Zeit für eine Wiederbegegnung", nahm das Burgtheater bei der Ankündigung der neuen Produktion auf Kusejs und Minichmayrs ersten Streich in Zürich Bezug. Kusej lässt sein neues "Interview" nun am 18. Mai 2019 spielen, dem Tag nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos, als sich am Ballhausplatz spontan Demonstranten versammelten und Kanzler Kurz die Koalition mit der FPÖ platzen ließ. Ein kurzer "ZiB"-Ausschnitt, der über Katjas TV-Schirm flimmert, zeigt die Dramatik der damaligen Ereignisse. Und damit gleichzeitig auch die Nichtigkeit dessen, was sich an angeblicher Seelenentblätterung während dieses Promi-Interviews entfaltet. Pierre Peters sitzt traurig vor dem Fernseher. Dort, wo Politik gemacht wird (er hat das Geschehen natürlich vorausgesehen!), müsste er jetzt eigentlich sein. Stattdessen schaltet Katja auf ihre im anderen Kanal laufende Daily Soap um. Die kurze eingespielte Szene zeigt Minichmayr mit Daniel Jesch im Bett: große Krise und heiße Tränen am Bildschirm, viele Lacher im Publikum.