Zwergberg Furx unter neuer Führung

Seit dieser Saison hat Andreas Bachmann das Skigebiet auf 1100 Meter Seehöhe gepachtet.

ZWISCHENWASSER. Alle Vertreter der Mitgliedsgemeinden der Schilifte Furx von Rankweil, Sulz, Röthis und Zwischenwasser haben in ihrer Wintersaisons-Vorbereitungssitzung im letzten Herbst einstimmig beschlossen, die beiden Liftanlagen (Schlepplift/Förderband) am "Zwergberg" für die laufende Wintersaison 2023/2024 vorübergehend an Andreas Bachmann zu verpachten. Dieses Vorgehen geschieht auf Wunsch vom neuen Pächter selbst. Bachmann war bisher seit der Wiederaufnahme vom Skivergnügen in Furx als Gemeindeangestellter in Zwischenwasser für den Betrieb der Anlagen am Zwergberg verantwortlich und hat mit Beginn dieser Saison die Zusage erhalten diesen Betrieb probeweise bis Ende März 2024 selbstständig weiter zu führen. Die dafür notwendigen behördlichen Auflagen bzw. Verfahren wurden erfolgreich abgeschlossen. „Ich will den Zwergberg in naher Zukunft mit viel mehr Öffnungszeiten neu beleben und hoffe auf viele Besucher“, sagt Andreas Bachmann im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten. Für die Kunden, insbesondere die Kinder am Zwergberg, bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung der Öffnungszeiten im Vergleich zu den Vorjahren. Bei ausreichender Schneelage in Furx wird der Zwergberg am Montag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr und am Wochenende von Freitag bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr für Jedermann geöffnet. Zwanzig Tage war in dieser Saison bislang ein Skifahren, Rodeln, Snowboarden in Furx möglich. Derzeit ruht der Skibetrieb auf einer Seehöhe von rund 1100 Metern wegen den viel zu warmen Temperaturen. Spätestens bis zu den Semesterferien am 5. Februar hofft der neue Pächter Andreas Bachmann den Skibetrieb am Zwergberg mit dem Schlepplift und dem Förderband wieder aufnehmen zu können. Vor allem das Angebot an Skikursen soll für die Kinder dann auch umgesetzt werden. In den Semesterferien will das Skigebiet Furx täglich von 9 bis 17 Uhr seine Pforten öffnen. Im kommenden Frühling ist ein Evaluierungsgespräch zwischen Vertretern der Mitgliedsgemeinden und Pächter Andreas Bachmann geplant. Bei einem positiven Verlauf dieses Gesprächs könnte eine längerfristige Verpachtung während der Wintermonate in Erwägung gezogen werden.Nach Abschluss der Wintersaison wird der Zwergberg-Pächter wieder in den Gemeindedienst in Zwischenwasser zurückkehren.VN-TK