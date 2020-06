Zwerg Nano

„Wovon ich reden möchte“ sagte Richard P. Feynman am 1959 am California Institut of Technology (Caltech) „ist die Manipulation und Steuerung von Dingen im winzigen Bereich.“ Der Titel seines Vortrags lautete „Viel Spielraum nach unten. Eine Einladung in ein neues Gebiet der Physik“ (siehe: Kultur & Technik 1/2000). Er sprach von Elektromotoren, die so groß sind wie der Nagel eines Fingers oder von einem Gerät, „mit dem man das Vaterunser auf einen Stecknadelkopf“ schreiben kann. „Doch das ist noch gar nichts, das ist höchstens der primitivste, zögerliche Schritt, in die Richtung, die ich hier verfolgen will. Eine atemberaubende, noch viel kleinere Welt kommt darunter zum Vorschein!“ Und er fragte: „Warum können wir nicht die gesamten 24 Bände der Encyclopædia Britannica auf einen Stecknadelkopf schreiben. Man muss einfach die Schriftgröße 25.000 Mal verkleinern. Er beschreibt weiter, wie das und noch viel mehr möglich werden kann, wenn die unglaubliche Welt, die sich unter dem Elektronenmikroskop entdecken lässt, bearbeitet wird. Albert R. Hibbs, einer seiner Freunde, schlägt dabei in humorvoller Geste eine Möglichkeit für sehr kleine Maschinen vor. Für die Chirurgie wäre beispielsweise interessant, „wenn man den Chirurgen sozusagen verschlucken könnte“. Man setzt den mechanischen Chirurgen ins Blutgefäß, „er geht ins Herz hinein und sieht sich dort um, stellt fest welche Herzklappe fehlerhaft ist, schneidet sie heraus und ersetzt sie“. Das geschähe alles im nahezu unendlich kleinen Nanobereich ohne den Körper aufschneiden zu müssen. Und tatsächlich regt diese Vorstellung Visionen an. Eine heutige „blutige“ Operation erscheint plötzlich total veraltet.