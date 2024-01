Zweitligist Dornbirn trennt sich von Trainer Janeschitz

Fußball-Zweitligist FC Dornbirn hat sich wegen ausbleibender Erfolge von Trainer Thomas Janeschitz getrennt. Das teilten die Vorarlberger am Montag mit. "Diese Entscheidung erfolgte nach eingehender Prüfung und Evaluierung der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der sportlichen Leistung und der Teamdynamik", hieß es in einer Mitteilung. Die Dornbirner sind nach 15 Runden mit zehn Punkten Tabellenvorletzter, zuletzt kassierte die Janeschitz-Elf sieben Niederlagen in Serie.

Der 57-jährige Wiener und frühere Co-Trainer des österreichischen Nationalteams unter Ex-Teamchef Marcel Koller saß in Dornbirn seit Juni 2022 bei insgesamt 50 Pflichtspielen auf der Trainerbank. Die Suche nach einem Nachfolger für den Kampf um den Klassenerhalt laufe auf Hochtouren.