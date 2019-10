Zweiter Tag der Verhandlung zur Sozialversicherung

Die Entmachtung der Dienstnehmer in den Verwaltungsgremien der Krankenkassen war am Mittwoch Hauptthema des zweiten und letzten Tages der öffentlichen Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zur Sozialversicherungsreform. Kassen- und Arbeiterkammervertreter qualifizierten dies als klar verfassungswidrig, die Vertreter der Bundesregierung widersprachen.

In den Organen der Sozialversicherungsträger sind sowohl Dienstnehmer als auch Dienstgeber vertreten, im Wesentlichen entsandt von den Interessensvertretungen, also der Arbeiter- und der Wirtschaftskammer. In den Gebiets- und Betriebskrankenkassen sind die Dienstnehmer mit vier Fünfteln aber bisher klar in der Mehrheit, in der Pensionsversicherung sowie bei Eisenbahn und Bergbau mit zwei Dritteln. Durch die türkis-blaue Reform soll sich das radikal ändern, ab 2020 ist die Parität beider Seiten vorgesehen.