Zweiter BEWAG-Prozess endet mit Freisprüchen "im Zweifel"

Mit Freisprüchen "im Zweifel" für Ex-BEWAG-Chef Hans Lukits und zwei Mitangeklagte endete am Mittwoch in Eisenstadt der Prozess um ein Windpark-Projekt des früheren burgenländischen Energieversorgers BEWAG. Das Verfahren fand statt, nachdem der Oberste Gerichtshof (OGH) entschieden hatte, dass Teile des ersten BEWAG-Prozesses neu zu verhandeln seien. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Im Prozess erneuerte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft den Vorwurf der Bestechung im Zusammenhang mit den Bemühungen der BEWAG, einen Netzanschlussvertrag und die Einspeiselizenz für den in den 2000er-Jahren im ungarischen Bogyoszlo geplanten Windpark zu erhalten. Um den ungarischen Ansprechpartnern Zahlungen in Aussicht stellen zu können, soll unter anderem ein Treuhandvertrag über rund 600.000 Euro abgeschlossen worden sein.

Das Beweisverfahren habe in vielen Punkten klar gezeigt, dass in allen noch offenen Fakten Schuldsprüche im Sinn der modifizierten Anklage zu fällen sein werden, stellte der Ankläger in seinem Schlussplädoyer fest. "Es wurde sehr viel gesucht in den letzten acht Jahren, aber es wurde nichts gefunden", hielt ihm der Verteidiger von Lukits, Gerhard Schilcher entgegen. Nachdem bereits 2008 klar gewesen sei, dass die BEWAG ihre Windpark-Beteiligungen im Ausland verkaufe, hätte die Hochegger-Seite "ihre Felle davonschwimmen sehen". Deshalb sei erklärlich, weshalb von dort so massiv auf Zahlungen gedrängt worden sei.