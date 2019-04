"Zweiter Anlauf" für Vorarlberger Projekt "Sicher Vermieten"

Die Vorarlberger Landesregierung möchte mit einem "zweiten Anlauf" dem Projekt "Sicher Vermieten" zu mehr Zulauf verhelfen. Ziel des Projekts ist es, Eigentümer leer stehender Wohnungen zum Vermieten zu bewegen. Das soll den Wohnungsmarkt entlasten und Wohnen in Vorarlberg damit leistbarer machen, erklärten Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (beide ÖVP).

Ein zu kompliziertes Mietrecht, Angst vor Ärger mit den Mietern oder steuerliche Gründe gehören laut Wallner zu den Hauptgründen, die einer Vermietung vielfach im Weg stehen. Um hier entgegenzuwirken, übernimmt im Rahmen von “Sicher Vermieten” die Vorarlberger Gemeinnützige Wohnbau- und SiedlungsgmbH (Vogewosi) die Abwicklung der Mietverträge, die Eigentümervereinigung bietet Rechtsberatung an, und das Land steht für eine Art Ausfallsbürgschaft gerade: Wenn Mieten auch nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten nicht eintreibbar sind, springt das Land ein, um den Vermieter schadlos zu halten. Das sei bisher aber glücklicherweise noch nie nötig gewesen, so Rüdisser. Im Gegenzug sind die Mietpreise mit 7,14 Euro pro Quadratmeter in kleineren Gemeinden bzw. 8,03 Euro pro Quadratmeter in Gemeinden ab 10.000 Einwohnern gedeckelt.