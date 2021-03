Zweite Nationalratspräsidentin Bures an Corona erkrankt

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) ist mit Corona infiziert. Das gab ihr Büro am Mittwoch bekannt. Bures war vor ihrer positiven Testung bereits seit Wochenbeginn in Heimquarantäne, da eine Person, zu der sie am Samstag "kurzen Kontakt" hatte, an Covid-19 erkrankt war. Treffen mit dem SPÖ-Klub oder dem Nationalratspräsidium gab es daher nicht.

Bures ist bereits das zweite Mitglied der Parlamentsspitze, das positiv auf das Virus getestet wurde. Vergangenen Herbst war der Dritte Präsident und FPÖ-Obmann Norbert Hofer erkrankt und einige Zeit ausgefallen. Auch etliche Abgeordnete aus anderen Klubs waren zwischenzeitlich erkrankt, teils mit schwereren Verläufen. So musste VP-Mandatar Martin Engelberg im Spital behandelt werden, der SP-Abgeordnete Alois Schroll legte sein Amt als Bürgermeister von Ybbs zurück, weil ihm die Erkrankung seine Grenzen gezeigt habe, wie er vor einigen Wochen bekundete.