Zweite Chance für erstklassige Kleidung und Lebensmittel

„Offener Kühlschrank“ hat bei ark Vintage in der Marktgasse ein neues Zuhause gefunden

FELDKIRCH Wertvolle Lebensmittel erhalten und bezaubernde Second Hand Bekleidung entdecken: Der „Offene Kühlschrank“, der sich einigen Jahren großer Beliebtheit erfreut, hat bei „ark Vintage“ in der Marktgasse 3 ein passendes neues Zuhause gefunden.

Geeigneter Standort



Durch den Umzug des Mobilpunkts zum Bahnhof sind der Initiative „Offener Kühlschrank“ die bisherigen, seit 2020 genutzten Räumlichkeiten in Feldkirch abhandengekommen. Nach längerer Pause wurde nun zum Glück ein geeigneter neuer Standort in der Altstadt gefunden. Bei „ark Vintage“ in der Marktgasse 3 ist der „Offene Kühlschrank“, der zur freien Entnahme noch genießbarer Lebensmittel einlädt, nun zu neuem Leben erwacht.