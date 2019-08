Zweitägiger Austropop-Gipfel auf Burg Clam

Die Seiler-und-Speer-Spitze des Austropop hat gestochen: Die Headliner des ersten von zwei Austropop-Gipfeln am Freitag auf Burg Clam absolvierten - nicht zuletzt durch die Unterstützung einer großartigen Band - einen Triumphzug über die g'mahte (Maierhof-)Wiesn. Super auch Urgestein Wolfgang Ambros - nicht zuletzt durch die Unterstützung einer großartigen Band - und Jungspund Norbert Schneider.

Begonnen hatte am Nachmittag in aller Bescheidenheit Schiffkowitz (Ex-STS), und das sehr, sehr ordentlich. Das Beatles-Cover "Do kummt de Sun" war - bei 34 Grad - sehr nett, das unvermeidliche "Fürstenfeld" natürlich ein Highlight zum Abschluss. Danach präsentierte Norbert Schneider souverän, launig, mit Augenzwinkern, aber auch mit großer Meisterschaft die Kombination aus lockerem Dialekt und schmissigem New-Orleans-Style.