Zweimal kämpft RHC Dornbirn um die Halbfinalteilnahme

Mit dem großen Ziel vor Augen kämpfen die Dornbirner am Wochenende zweimal um einen Halbfinal-Einzug und beide male heißt der Gegner Genéve RHC.

Am Samstag finden die letzten zwei Paarungen um das Erreichen des Schweizer Cup Final 4 statt. Während sich Wolfurt und Diessbach bereits für die Halbfinals qualifiziert haben, fällt der Vorhang für Final 4 Organisator Thunerstern in Uttigen sowie für Dornbirn in Genf.

Leider musste in der Entscheidungsphase der Schweizer NLA aufgrund von Schiedsrichtermangels das Heimspiel Dornbirn gegen Genf vom 23.03. auf den 10.03. vorverlegt werden, somit trifft die Garcia-Truppe innerhalb weniger Stunden doppelt auf die Calvinstädter. Ähnlich wie am Vortag heißt es am Sonntag in der Stadthalle „verlieren verboten“, wobei die Ausgangslage der Dornbirner einwenig besser ist. Bei einem Sieg der Dornbirner hätte Genéve keine Möglichkeit mehr das Playoff zu erreichen und müsste in die Relegationsrunde, gleichzeitig würde man auch Uri das Leben um einiges schwerer machen. Was die unter Druck stehenden Westschweizer auszeichnet sind die geringen Gegentreffer, Genf kassierte 24 Tore weniger wie Dornbirn, nach Diessbach der zweitbeste Ligawert. Zu verdanken haben sie dies unter anderem auch ihrem starken Rückhalt Sebastian Silva. Vorne sorgt Coll mit den heurigen Neuzugängen Mata und Ortola für die meisten Tore im Team, das Trio ist für 31 der insgesamt 44 geschossenen Tore verantwortlich.

Brunner & Co sind vor den beiden „Do or die“-Spielen gewarnt, beide Teams haben die gleichen Voraussetzungen und müssen dieselben Strapazen auf sich nehmen. Es sind zwei Schauplätze der Entscheidungen, ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den weiteren Meisterschaftsverlauf. Die Dornbirner wollen sich nicht nur für die Auswärtspleite im Dezember revanchieren, sie wollen sich für die beiden Halbfinals qualifizieren! Zusammen mit den eigenen Fans im Rücken will man das Momentum nutzen und einen großen Schritt Richtung Playoffs machen. Seit dabei und unterstützt die Spieler lautstark, wie wichtig euer Enthusiasmus ist, bewies das letzte Heimspiel gegen Uri!

CH-Cup 1/4 Final

Samstag, 09. März 2019, Centre Sportif de la queue d’Arve

17.30 Uhr, Genéve RHC – RHC Dornbirn

Schweizer NLA

Sonntag, 10. März 2019, Stadthalle

16 Uhr, RHC Dornbirn – Genéve RHC

Livestream zum Heimspiel am Sonntag unter:

live.rhc-dornbirn.com

oder

https://www.facebook.com/RHCDornbirn/?ref=bookmarks