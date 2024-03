Zweimal auf der A14 umgedreht - Polizei sucht Geisterfahrer

Kurz vor dem Pfändertunnel hat am Montagmittag eine unbekannte Person auf der A14 gleich zweimal ihr Fahrzeug gewendet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Vor dem Pfändertunnel umgedreht

Gegen 12:30 Uhr ist ein Pkw bei Bregenz auf die A14 in Richtung Deutschland aufgefahren. Kurz vor dem Portal des Pfändertunnels ist das Fahrzeug auf dem Pannenstreifen stehengeblieben. In der Folge hat die Person das Auto gewendet und ist auf der Richtungsfahrbahn Deutschland in Fahrtrichtung Tirol in etwa 150 Meter als Falschfahrerin bzw. Falschfahrer unterwegs gewesen.