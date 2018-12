Zweigleisige Bahn-Tarifrunde in der Verlängerung

Bei den Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn lässt der erhoffte Durchbruch weiter auf sich warten. In Berlin unterbrachen die Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am späten Dienstagabend die Gespräche. Am Mittwoch (10.00 Uhr) geht es weiter.

Die EVG hatte die vierte Verhandlungsrunde am Samstag in Hannover abgebrochen. Als Grund gab sie ein zu niedriges Lohnangebot an. Mit einem Warnstreik am Montag erhöhte die Gewerkschaft dann den Druck auf den Arbeitgeber. Der vierstündige Ausstand in Stellwerken, Werkstätten und an Bahnhöfen legte den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm.