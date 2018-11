Zweidrittelmehrheit für Namensänderung in Mazedonien

Dem mazedonischen Ministerpräsidenten Zoran Zaev ist es laut Medienberichten aus Skopje gelungen, sich für konkrete Verfassungsänderungen die notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament zu sichern, die für die Namensänderung des Landes notwendig sind. Die Regierung soll ihren Änderungsvorschlag im Laufe des Tages dem Parlament zustellen.

Zaev hatte den Regierungsvorschlag am Donnerstagabend zunächst der neuen achtköpfigen Parlamentsfraktion vorgestellt, die diese Woche von ehemaligen VMRO-DPMNE-Abgeordneten und einem Sozialisten gebildet wurde. Das Parlament hatte am 19. Oktober dank Stimmen von acht Oppositionsabgeordneten mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit – 80 von 120 Stimmen – die Verfassungsänderung beschlossen. Diese ist notwendig, um die im Juni mit Athen vereinbarte Namensänderung umzusetzen. Mazedonien soll künftig den Namen Republik Nord-Mazedonien tragen. Dadurch soll der langjährige Namensstreit mit Griechenland beendet werden, was Mazedonien den Weg für weitere Annäherung an die EU und die Eingliederung in die NATO bahnen soll.