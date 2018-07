Zwei weitere UNESCO-Welterbestätten in Deutschland

In Deutschland gibt es zwei weitere Welterbestätten: Das zuständige Komitee der UN-Kulturorganisation UNESCO hat bei seiner Tagung im Golfemirat Bahrain den Naumburger Dom in Sachsen-Anhalt und die archäologische Grenzlandschaft von Haithabu und dem Danewerk in Schleswig-Holstein neu in die Welterbeliste aufgenommen.

Der Dom St. Peter und Paul in Naumburg in Sachsen-Anhalt ist eine kulturhistorisch bedeutende Kathedrale aus dem Mittelalter. Der größtenteils in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtete Kirchenbau ist vor allem für seinen Westchor mit zwölf steinernen Stifterfiguren eines namentlich nicht bekannten Bildhauers bekannt.

Die berühmteste unter ihnen ist das Abbild der Markgräfin Uta von Naumburg. Die Statue gilt als besonders schön und prägte lange das Bild adeliger mittelalterlicher Frauen insgesamt. Der Dom ist aber mehr als das: Es handelt sich um ein weiträumiges Sakralensemble mit großem Kreuzgang, Domgarten, Friedhof und umliegenden Gebäuden.

Haithabu ist ein historischer Wikinger-Handelsplatz an der Schlei bei Schleswig in Schleswig-Holstein, das rund 30 Kilometer lange Danewerk eine mit der Siedlung verbundene Befestigungsanlage aus dem Mittelalter. Sie bildeten etwa zwischen dem achten und elften Jahrhundert die Südgrenze des Königreichs Dänemark und sind heute das größte archäologische Denkmal aus der Zeit der Wikinger.

Haithabu war ein zentraler Knotenpunkt im Handelsnetz der damaligen Zeit. Die durch Ausgrabungen in den vergangenen Jahrzehnten zum Teil wieder freigelegte Siedlung besaß einen bedeutsamen Hafen sowie Werkstätten und Wohnhäuser. Haithabu und das Danewerk gewährten Forschern wichtige Einblicke in das Leben und die Stadtentwicklung früherer Zeiten.