Zwei weitere Tbc-Verdachtsfälle im Oberland

Wie die Veterinärabteilung im Amt der Vorarlberger Landesregierung mitteilt, ist es im Zuge der laufenden TBC-Untersuchungen bei Rindern aktuell erneut zu Verdachtsfällen gekommen.

Nachdem bereits im Dezember 2021 zwei Betriebe vorläufig gesperrt werden mussten, gibt es jetzt Verdachtsfälle in zwei weiteren Betrieben im Oberland.

Feldkirch

In einem Landwirtschaftsbetrieb im Bezirk Feldkirch ist bereits eine diagnostische Tötung vorgenommen worden, wobei der Verdacht in der durchgeführten Laboranalyse in der PCR bestätigt wurde.