Zwei von 20 Wind- und Wettercremes fielen im Test durch

Wind- und Wettercremes schützen die Haut von Babys und Kindern in der kalten Jahreszeit. 18 von 20 Produkten deklarierte Ökotest als "sehr gut".

Bei vier wurden lediglich für Mängel an der Verpackung Punkte abgezogen, berichtete die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Montag. Zwei Cremes enthielten Paraffine sowie gesättigte und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH und MOAH), die krebserregend sein können. Sie fielen durch.

Preisspanne: 1,30 bis 30 Euro

Die Cremes wurden in Laboren auf problematische Duftstoffe, bedenkliche Formaldehyd/-abspalter und umstrittene halogenorganische Verbindungen untersucht. Produkte mit Paraffinen wurden zusätzlich auf gesättigte und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH und MOAH) geprüft. Paraffine erkennt man in der Deklaration an Bezeichnungen wie "Paraffinum", "Petrolatum", "Isohexadecane" und "Cera microcristallina". In einer der paraffinhältigen Cremes wurde zusätzlich Butylhydroxytoluol (BHT) gefunden, das unter Verdacht steht, wie ein Hormon zu wirken. Sie wurde daher insgesamt mit "ungenügend" bewertet.