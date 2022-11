Zwei Volksbegehren am Beginn des Nationalratsfinales

Zwei mittelmäßig erfolgreiche Volksbegehren haben den Auftakt zum Schlusstag der Plenarwoche des Nationalrats gebildet. Eine der Initiativen hatte den Rücktritt der Regierung auch mit Blick auf deren Corona-Politik gefordert. Die andere wandte sich direkt gegen die (ohnehin längst abgeschaffte) Covid-Impfpflicht. Vor allem die FPÖ war daher von den Begehren angetan.

Das Volksbegehren "Keine Impfpflicht" erreichte heuer im Juni 242.169 Unterstützungserklärungen, was einer Beteiligung von 3,81 Prozent entspricht. Damit liegt die Initiative auf Platz 37 der bisherigen Volksbegehren. Es war das bereits vierte Begehren zu dem Thema und das am wenigsten erfolgreichste.

Behandelt wurde es heute in "Erster Lesung", also in einer ersten Aussprache. Dass man dereinst auf eine Impfpflicht gesetzt hatte, begründete VP-Mandatar Josef Smole damit, dass man so die Pandemie in einer dramatischen Situation bremsen haben wollen. Als diese in einen milderen endemischen Bereich übergegangen sei, habe man die Impfpflicht ohnehin ausgesetzt.