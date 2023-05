Zwei Verkehrstote am Pfingstwochenende

Am heurigen Pfingstwochenende sind im Straßenverkehr in Österreich zwei Menschen getötet worden. Im Vergleich zu 2022 gab es deutlich mehr Unfälle und Verletzte. Rückläufig waren wiederum die Kontrolldelikte Raserei sowie Lenken unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Vom 1. Jänner bis 29. Mai 2023 gab es nach vorläufigen Zahlen bisher 125 Verkehrstote, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 150 und im Lockdown-geprägten 2021 insgesamt 106 gewesen.

Ein 42-jähriger Motorradfahrer und ein 49-jähriger Mitfahrer in einem Kleintransporter starben am Pfingstwochenende bei Unfällen in der Steiermark und in Oberösterreich. 2022 waren es vier Tote gewesen. Zwei Verkehrstote im Jahr 2023 bedeuten das bisher zweitniedrigste Ergebnis seit Einführung der Statistik im Bundesministerium für Inneres (1967). Die bisher geringste Opferzahl wurde im Jahr 2021 mit einem Getöteten registriert, damals gab es aber noch zahlreiche Corona-Maßnahmen. Zum Vergleich dazu mussten in den bisher schlimmsten Jahren 45 Tote (1979) und 44 Tote am Pfingstwochenende 1984 beklagt werden.