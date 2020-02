Zwei US-Soldaten laut US-Militär in Afghanistan getötet

In Afghanistan sind nach Angaben des amerikanischen Militärs zwei US-Soldaten getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, als ein Mann in afghanischer Uniform mit einem Maschinengewehr das Feuer eröffnete, wie ein Sprecher der US-Truppen in Afghanistan am Samstag sagte. Das Tatmotiv sei noch unklar. Zuvor habe es einen gemeinsamen Einsatz von Truppen aus den USA und Afghanistan gegeben.

Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Nangarhar. Dort sagte ein Sicherheitsvertreter, es sei zu Zusammenstößen zwischen US-amerikanischen und afghanischen Soldaten gekommen. In Afghanistan hat es in der Vergangenheit immer wieder sogenannte Insider-Angriffe gegeben, bei denen heimische Sicherheitskräfte ausländische Soldaten angreifen.

Die Provinz Nangarhar liegt im Osten Afghanistans an der Grenze zu Pakistan. Sowohl die Taliban als auch der "Islamische Staat" (IS) waren in der Vergangenheit in der Region aktiv. In Afghanistan sind mindestens 13.000 US-Soldaten stationiert. Seit Monaten verhandeln US-Diplomaten mit den Taliban über Sicherheitsgarantien als Gegenleistung für einen von den radikalen Islamisten geforderten Abzug internationaler Truppen.