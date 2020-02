Zwei Überfälle nach Bankbesuchen in Linz binnen zwei Tagen

In der Linzer Innenstadt sind binnen zwei Tagen zwei Personen nach einem Bankbesuch bestohlen worden. Der erste Überfall ereignete sich am Freitagabend, eine Gruppe von mehreren Personen bedrohte einen 16-Jährigen und erbeutete 100 Euro. Samstagvormittag entriss ein Unbekannter einer 74-Jährigen eine Tasche mit ihrem Führerschein und Ausweisen, berichtete die Polizei.

Der 16-Jährige verließ am Freitag um 17.30 Uhr eine Bank in der Domgasse und wurde daraufhin von mehreren Personen verfolgt. Die Unbekannten sprachen das Opfer von hinten an, forderten es auf, Geld herauszugeben, denn ansonsten passiere etwas. Der Jugendliche drehte sich daraufhin um, legte 100 Euro auf den Boden und lief davon.