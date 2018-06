Zwei treue Partner für das Olympiazentrum Vorarlberg

Zuverlässig und sicher mobil zu sein, ist für das Olympiazentrum Vorarlberg ein unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

“Wir sind nicht nur in ganz Vorarlberg sondern auch öfters über die Grenzen hinaus unterwegs – egal ob es um Betreuungseinsätze, Besprechungen oder die Teilnahme an Tagungen und Kongressen geht. Da bin ich unheimlich froh, dass wir die tolle Unterstützung von UNIQA und dem Autohaus Niederhofer für unsere sichere Mobilität verlängern konnten!” freut sich Olympiazentrumsleiter Sebastian Manhart. “Mir ist wichtig, dass Mitarbeiter und Athleten sicher ans Ziel und wieder zurück kommen – so können wir optimale Voraussetzungen genießen.”