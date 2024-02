Zwei Tote und 222 Verletzte nach Gasexplosion in Nairobi

Bei einem nächtlichen Großbrand nach einer Gasexplosion in der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind nach Regierungsangaben zwei Menschen ums Leben gekommen und 222 Menschen verletzt worden. Der kenianische Regierungssprecher Isaac Maigua Mwaura schrieb am Freitag im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter, ein mit Gas beladener Lastwagen sei am späten Donnerstagabend im Stadtteil Embakasi explodiert. Dies habe zu einem "riesigen Feuerball" geführt, der sich ausgebreitet habe.

Zahlreiche Geschäfte und Wohnhäuser fingen Feuer, wie der Regierungssprecher weiter erklärte. Zwei Kenianer seien ums Leben gekommen. 222 Menschen seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Das kenianische Rote Kreuz hatte zuvor von fast 300 Verletzten gesprochen.

m Freitag in der Früh waren noch zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu löschen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Dichter schwarzer Rauch stieg auf. Embakasi liegt im Südosten Nairobis.