Zwei Tote nach Unwettern im Südosten Spaniens

Bei sintflutartigen Regenfällen im Südosten Spaniens sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen.

Dort galt auch am Donnerstag die Warnstufe "rot" wegen befürchteter Unwetter mit Starkregen. In der Region Valencia ordneten die Behörden für 84 Kommunen die Schließung der Schulen an. Mehr als 255.000 Schüler waren davon betroffen. In der Region Murcia mit ihren 45 Kommunen wurden alle Schulen sowie die Universität geschlossen.