Zwei Tote nach Schüssen bei Highschool-Abschlussfeier

Zwei Menschen sind in Richmond im US-Bundesstaat Virginia am Dienstag (Ortszeit) vor einem Theater, in dem eine Highschool-Abschlussfeier stattfand, erschossen worden. Der Polizei zufolge erlitten insgesamt sieben Menschen Schussverletzungen. Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen, wie ein Vertreter der Polizei mitteilte. Es gehe keine Gefahr mehr für die Anwohner in Richmond aus.

Der Hintergrund des Vorfalls in der Hauptstadt von Virginia war zunächst unklar. Absolventen der Schule und ihre Familien hatten zuvor eine Feier begangen. Die Verstorbenen sind zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren. Der der Tat Verdächtige ist ein 19-jähriger Mann, wie die Polizei mitteilte. "Wir denken, dass der Verdächtige zumindest eines der Opfer kannte", sagte Polizeichef Rick Edwards gegenüber Medienvertretern.

Ursprünglich war von einem zweiten Verdächtigen die Rede, laut Ermittlern bestehe bei dieser Person aber nun kein Zusammenhang mit der Tat. Neben den zwei Toten wurde ein 31-jähriger Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.