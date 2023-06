Zwei Tote nach Schüssen auf Flughafen in Moldau

Auf dem Flughafen von Chisinau in der Republik Moldau hat ein Mann mehrere Schüsse abgefeuert. Ein Grenzpolizist und ein Angehöriger des Sicherheitsdienstes des Flughafens seien erschossen worden, bestätigte Ministerpräsident Dorin Recean am Freitag auf Telegram. Eine weitere Person, ein Flugpassagier, wurde verletzt. Der Täter, ein 43-jähriger tadschikischer Staatsbürger, war an der Einreise gehindert worden. Er entriss daraufhin einem Beamten die Pistole und schoss.

Mehrere Politiker in Moldau drückten über die Geschehnisse ihr Entsetzen aus und kondolierten den Angehörigen der Opfer. "Die staatlichen Institutionen sind in höchster Alarmbereitschaft, Polizei und Sicherheitsbehörden sind in der gesamten Republik Moldau mobilisiert", schrieb Staatspräsidentin Maia Sandu auf Telegram.

Die Lage in Moldau ist wegen russischer Versuche, dort Einfluss zu nehmen, politisch angespannt. Zudem wollen die moldauischen Sicherheitskräfte verhindern, dass dort verdeckt russische Kämpfer einreisen, um die Lage in der mehrheitlich rumänischsprachigen Ex-Sowjetrepublik zu destabilisieren. Deshalb überprüfen die Behörden besonders Russen, die dort allerdings auch eine ethnische Minderheit ausmachen. In der von Moldau abtrünnigen moskautreuen Region Transnistrien hat Russland zudem Soldaten stationiert.