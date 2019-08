Zwei Tote nach Pkw-Kollision im Bezirk Baden

In Möllersdorf in der Gemeinde Traiskirchen (Bezirk Baden) sind am Montagabend zwei Pkw frontal kollidiert. Bei dem Zusammenstoß kamen beide Lenker - ein Mann und eine Frau - ums Leben, bestätigte Sonja Kellner vom Roten Kreuz entsprechende Medienberichte. Ein Jugendlicher, der mit der Frau unterwegs gewesen war, wurde mit schweren Blessuren per Notarzthubschrauber abtransportiert.

Der Verletzte wurde in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Bei dem Jugendlichen handelt es sich Kellner zufolge um den Sohn der beim Unfall verstorbenen Lenkerin. Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber drei Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug.