Zwei Tote in Wohnhaus in Wien entdeckt

In einem Wohnhaus in Wien-Hietzing sind Freitagabend zwei Tote entdeckt worden. Ein Angehöriger habe einen 73-Jährigen und dessen Tochter (51) leblos aufgefunden, berichtete die Polizei am Samstag. "Beide wiesen Schussverletzungen auf", berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der 73-Jährige seine Tochter im Streit mit der Faustfeuerwaffe tödlich verletzte."

Erhebungen im Umfeld der Familie hätten ergeben, dass es schon lange Streitigkeiten zwischen dem 73-Jährigen und der restlichen Familie gegeben habe. Neben dem Toten wurde eine auf ihn registrierte Faustfeuerwaffe gefunden.

Ein naher Angehöriger der 51-Jährigen und des mutmaßlichen Schützen war am frühen Abend nach Hause gekommen und machte in dem Einfamilienhaus die schreckliche Entdeckung. Ein Notarzt der Berufsrettung konnte nur mehr den Tod der beiden Menschen feststellen, die Leichen wiesen Schussverletzungen auf.

"Der Angehörige konnte noch nicht weiter befragt werden", sagte der Polizeisprecher. Erste Ermittlungsergebnisse deuteten aber darauf hin, dass zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Rest der Familie seit Jahren Streit geherrscht habe. Der 73-Jährige sei offenbar mit der von ihm legal besessenen Pistole zum Haus seiner Tochter gekommen.

"Genauere Hintergründe der Tat und zum Motiv sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", so Haßlinger. "Die Obduktion und gerichtsmedizinische Untersuchung der Leichname wurde von der Staatsanwaltschaft Wien bereits angeordnet." Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die Ermittlungen durch.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich)