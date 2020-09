Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

Ein 31-jähriger Niederösterreicher und ein 50-jähriger Slowake sind Freitag zu Mittag bei einem Verkehrsunfall im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf ums Leben gekommen. Zwei weitere slowakische Männer wurden bei dem Frontalzusammenstoß auf der B8 bei Angern an der March schwer verletzt. Sie wurden mit Notarzthubschraubern ins Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Lenker und der 50-jährige slowakische Beifahrer starben noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Pritschenwagen-Insassen wurden mit Hubschraubern in das SMZ Ost bzw. in das UKH Meidling gebracht.