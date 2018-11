Zwei Tote bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in Oberösterreich sind am Freitag zwei Personen ums Leben gekommen. In der Gemeinde Schönau kam ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In Lengau übersah ein alkoholisierter Autofahrer einen Radfahrer. Der 79-Jährige erlag noch am Unfallsort seinen Verletzungen.

Der 28-Jährige aus Freistadt war mit seinem Auto gegen 22:25 Uhr auf der L 576, der Mühlviertler Almstraße, Richtung Bad Zell unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Auto auf das Straßenbankett, kam mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte nach rund 100 Metern gegen einen Baum. Der 28-Jährige wurde in dem Autowrack eingeklemmt.

Die Feuerwehr befreite den Unfalllenker aus dem Pkw und der Notarzt begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Der 28-Jährige verstarb jedoch an der Unfallstelle.

Im Einsatz waren die FF Schönau, Bad Zell und Unterweißenbach. Die Erstversorgung bzw. Reanimation wurden durch das Notarztteam bzw. das Rote Kreuz Bad Zell durchgeführt. Die L 576 war von ca. 22:35 Uhr bis Mitternacht gesperrt.I

In Lengau war ein 23-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Braunau am Inn alkoholisiert auf der Baier Landesstraße L 1044 Richtung Lochen am See unterwegs. Er übersah einen 79-jährigen Radfahrer im dunklen Freiland und fuhr gegen 16:55 Uhr ungebremst von hinten auf den Mann auf. Der 79-Jährige wurde daraufhin auf die Straße geschleudert. Trotz sofortiger Reanimation durch die ersteintreffenden Polizeibeamten, einen First Responder des Roten Kreuzes und die später eintreffenden Rettungskräfte erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Autofahrer erlitt einen schweren Schock und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 23-Jährigen ergab einen Atemalkoholgehalt von zwei Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.