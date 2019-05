Zwei Tote bei Schüssen an Universität in North Carolina

An einer Universität im US-Staat North Carolina sind Berichten zufolge zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Weitere Personen seien verletzt worden, berichteten die Sender WCNC und WBTV. Eine verdächtige Person sei bei dem Vorfall auf dem Campus der University of North Carolina in Charlotte festgenommen worden.

Die Universität teilte auf Twitter mit, der Campus sei abgeriegelt worden und Sicherheitskräfte würden die Gebäude absuchen. Zum Zustand der Verletzten wurden in den Medien keine Angaben gemacht. “Rennt, versteckt euch, kämpft. Bringt euch sofort in Sicherheit”, twitterte die Universität. Studenten und Personal sollten an sicheren Orten ausharren.

In den sozialen Medien kursierten Videos, die zeigten, wie Studenten mit erhobenen Händen Uni-Gebäude verließen, während Polizisten an ihnen vorbei zum Tatort rannten. Die Universität von North Carolina in Charlotte hat eigenen Angaben zufolge mehr als 26.500 Studenten und 3.000 Mitarbeiter.