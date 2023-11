Drei Tote bei russischem Angriff auf Cherson

Bei russischen Angriffen auf das Stadtzentrum von Cherson im Süden der Ukraine und einen Vorort sind nach Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Mindestens zwölf weitere Menschen wurden nach Angaben des örtlichen Militärverwaltungschefs Roman Mroschko bei den Angriffen am Montag verletzt.

Im Stadtzentrum wurden laut Regionalgouverneur Oleksandr Prokudin ein Krankenhaus, ein Verwaltungsgebäude sowie mehrere Wohnhäuser und ein Krankenwagen beschädigt oder zerstört. In einem Vorort wurden laut Militärverwaltungschef Mroschko ein Mann getötet und ein zwei Monate altes Mädchen verletzt, als das Auto einer Familie von einem Artillerieangriff getroffen wurde und Feuer fing.

Präsidenten-Ehefrau Olena Selenska verbreitete im Internet ein Video, das ein Kind mit blutigem Kopf und blutiger Kleidung zeigt, das von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht wird. "So etwas passiert jeden Tag in unseren Städten wegen der brutalen Angriffe" Russlands, schrieb Selenska.