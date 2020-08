Zwei Team Vorarlberg Fahrer hoffen auf ein Edelmetall

Roland Thalmann und Claudio Imhof vertreten Team Vorarlberg Santic an EM in Plouay

Claudio Imhof (SUI) ist mit drei Einsätzen an den diesjährigen Europameisterschaften der Hauptakteur im Schweizer Nationalteam. Er wird im französischen Plouay heute im Zeitfahren über 25,6 Kilometer die Farben der Schweiz und des Teams Vorarlberg Santic vertreten. Dazu im Straßenrennen am Mittwoch und im Mixed Rennen am Freitag.