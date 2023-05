Zwei Tage Beachvolleyball pur

64 Teams aus Tirol und dem Ländle beteiligten sich an der Emser Stadtmeisterschaft und an der ASVÖ-Beachtour West, welche im Erlebnisbad Rheinauen gespielt wurden. Die Veranstalter waren hoch zufrieden.

Tags darauf war das ASVÖ-Turnier von einem hohen Niveau geprägt. Es entwickeltes sich ein Zweikampf zwischen den Tiroler und Vorarlberger Zweierteams. Am Ende des Tages waren es die die heimischen Paarungen Dominik und Julian Prugg sowie Kaisha Kaufmann/Laura Fink, welche aus den Händen von VVV-Präsident Florian Wittrock die Siegespreise entgegennehmen dürften. In knapp zwei Wochen geht es mit den Turnieren in Ried im Oberinntal und Prutz weiter. Dort wollen die Ländleduos weiter auf der Erfolgstour bleiben.