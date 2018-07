Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Altlengbach

Ein alkoholisierter Lenker hat am Sonntagnachmittag in Altlengbach (Bezirk St. Pölten-Land) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er selbst und sein Beifahrer schwer verletzt worden sind. Der 23-jährige Wiener war laut Polizei mit einem Pkw in der Frauenberggasse von der Fahrbahn abgekommen und in einen Wald gestürzt.

Der Lenker und ein 29-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land am Beifahrersitz zogen sich bei dem Unfall gegen 14.30 Uhr schwere Blessuren zu. Die beiden Männer wurden in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.