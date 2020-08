Zwei Schwerverletzte beim Party-Hotspot am Donaukanal

Polizisten haben Sonntagfrüh zwei Schwerverletzte am Wiener Donaukanal einige Meter von einander entfernt am Boden liegend vorgefunden. Die Wiener Berufsrettung rückte unmittelbar mit drei Teams an und stellte jeweils Verletzungen im Kopfbereich fest, bei einem der Männer waren diese derart schwer, dass er sich in Lebensgefahr befindet. Die Ermittlungen gehen derzeit noch in alle Richtungen.

Es war gegen 6.15 Uhr, als die Beamten nach einem Notruf die Verletzten im Bereich Obere Donaustraße unweit der Augartenbrücke in der Leopoldstadt auffanden. Einer der beiden Männer, seine Identität ist noch nicht geklärt, war nicht ansprechbar. Noch laufen die Ermittlungen in alle Richtungen, es sei aber davon auszugehen, dass hier noch weitere Personen beteiligt waren, nachdem die Männer im Bereich des Party-Hotspots aufgefunden wurden, hoffe man auch auf Aussagen von Nachtschwärmern, die vielleicht etwas gesehen haben könnten, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Nachfrage.

Laut Wiener Berufsrettung wurden die Männer in zwei unterschiedliche Spitäler gebracht, der Schwerverletzte in einen Schockraum. Der zweite Mann war zwar nur leicht verletzt, seine Aussagen müssen jedoch noch verifiziert werden. Es gelte unter anderem auch noch das Verhältnis der beiden Männer zueinander zu klären, so Dittrich weiter.