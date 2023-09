Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Wien-Meidling

Zwei junge Frauen sind am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wien-Meidling schwer verletzt worden, eine dritte Insassin erlitt leichte Verletzungen. Wie ein Sprecher der Wiener Berufsrettung der APA mitteilte, war ein Pkw, in dem sich die Frauen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren befanden, um 5.30 Uhr auf der Breitenfurter Straße aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Laternenmasten gekracht.

Die Insassinnen konnten noch selbstständig das beschädigte Fahrzeug verlassen und wurden dann am Unfallort von mehreren Teams der Rettung erstversorgt. Die beiden Schwerverletzten wurden im Anschluss in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr war keine gegeben. Die Klärung der Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.