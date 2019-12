Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf Tauernautobahn

Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn A10 in Weißenstein (Bezirk Villach-Land) schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann aus Bosnien, der in Deutschland wohnt, hatte nach Angaben der Polizei bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen die Kontrolle über sein Auto verloren.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab, touchierte die Böschung und prallte gegen zwei Bäume. Danach überschlug sich der Wagen mehrmals und kam seitlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die zwölf Jahre alte Tochter des Mannes wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, sie blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die 46 Jahre alte Ehefrau des Lenkers, die am Beifahrersitz gesessen war, erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Die Frau und das Mädchen wurden von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach gebracht. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.