Zwei Rankweiler Pfarrer überzeugten bei Bier-Fassanstich-Premiere

Hunderte Menschen sahen im Rankweiler Pfarrfest am Marktplatz den neuen "Brauerei-Mitarbeitern Walter Juen und Peter Loretz auf die Beine.

RANKWEIL. Das Rankweiler Pfarrfest hielt auch diesmal, was es in den letzten Jahren immer versprach: Es war ein wunderbarer Neustart und ein herrlicher Abschluss des Rankweiler Sommers. Der beliebte Treffpunkt für Jung und Alt war die Gelegenheit, sich in angenehmer Atmosphäre zu unterhalten und einige nette Stunden mit dem Genuss von Köstlichkeiten zu verbringen. „Die große Freude, gemeinsam zu feiern, war deutlich spürbar“, sagte Rankweils Pfarrer Walter Juen stellvertretend für das Organisationsteam mit Moni Thurnher und Armin Wille an der Spitze und den vielen ehrenamtlichen Helfern der Pfarre Rankweil.