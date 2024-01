Zwei Rankweiler Eishockeyvereine schwimmen auf einer Erfolgswelle

HC Walter Buaba führt als Aufsteiger in der höchsten Spielklasse des Landes. HC Rankweil ist Zweiter in der VEHL-2.

RANKWEIL. Die Vorarlberger Eishockeymeisterschaft in den vier Unterhausligen ist in vollem Gang. Zwei Drittel vom Grunddurchgang sind in den Landesklassen schon gespielt. Die beiden Rankweiler Eishockeyvereine HC Walter Buaba und HC Samina Rankweil schwimmen derzeit auf einer Erfolgswelle. Als Aufsteiger stehen die Walter Buaba mit Spielertrainer Martin Pfister in der VEHL-1 sensationell an der Tabellenspitze. Mit vier Punkten Vorsprung auf den Zweiten EC Rheintal Future haben sich die Walter Buaba mit zahlreichen ehemaligen VEU Feldkirch Cracks wie Patrick Breuss, Patrick Stückler, Sven Grasböck, Alexander Grasböck, Mathias Grabner um nur einige zu nennen, eine komfortable Führung erspielt. Sieben Siege in Folge haben die Pfister-Mannen zuletzt eingefahren und sind mit 45 Treffern aus neun Meisterschaftsspielen die Torfrabrik in der höchsten Spielklasse des Landes. Im Schnitt schossen die Walter Buaba fünf Tore pro Match. In den beiden letzten Partien gewann der VEHL-1-Führende in Hohenems mit 7.3 und 7:1 klar. Die Walter Buaba haben auch gute Chancen als Erster ins Meister Play-off zu gehen. Am Sonntag, 21. Jänner, 17.30 Uhr, Gastrastadion, kommt es zum Topspiel gegen den Zweiten EC Rheintal Future. Die Walter Buaba genießen gegen die Ice Tigers Dornbirn (4. Februar) und Montafon (11. Februar) ebenfalls Heimrecht. Der HC Samina Rankweil liegt in der VEHL-2 nur einen Punkt hinter Tabellenführer Vaduz. Allerdings haben Amann und Co. ein Spiel weniger ausgetragen. Am letzten Spieltag deklassierte HC Rankweil den Führenden aus dem Fürstentum Liechtenstein mit 12:1. Dabei gelang Werner Prettenhofer ein Fünferpack und schoss Vaduz praktisch im Alleingang K.o. Michael Beiter liegt in der Statistik mit 26 Punkten auf Platz eins. Sechs von den letzten sieben Begegnungen konnte der HC Rankweil für sich entscheiden. Das eingespielte Team mit Bernd Schmidle, Robin Rederer, Philipp Amann, Gerhard Salzer, Rudi Mock und Marcel Salcher zusammen mit einigen neuen Cracks zählt auch zum engeren Favoritenkreis im Titelkampf. Die zweite Kampfmannschaft der HC Walter Buaba hat als Vierter in der VEHL-3 nur vier Punkte Rückstand auf den Ersten SC Hohenems II.VN-TK