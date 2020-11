Zwei Prozent aller EU-Bürger verfügen über keine Toilette

In Schweden hat ein jeder ein stilles Örtchen

In Schweden hat ein jeder ein stilles Örtchen ©APA (Symbolbild/dpa)

In Schweden hat ein jeder ein stilles Örtchen ©APA (Symbolbild/dpa)

Schätzungsweise zwei Prozent aller EU-Bürger besitzen kein eigenes Wasserklosett. Gegenüber 2010 wurde ein Rückgang von 1,7 Prozent festgestellt. EU-weit gibt es jedoch große Unterschiede. Österreich gehört mit 0,5 Prozent zu jenen 18 EU-Ländern, in denen der Anteil unter einem Prozent liegt. Null Prozent sind es nur in Schweden. In Rumänien lebt hingegen laut Eurostat fast eine von vier Personen ohne Wasserklosett im eigenen Wohnraum (24,2 Prozent).

An zweiter Stelle folgen Bulgarien mit 13,7 Prozent, die baltischen Staaten Litauen mit zehn Prozent, Lettland mit 8,7 Prozent und Estland mit 4,7 Prozent sowie Ungarn mit 3,1 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde mit Sitz in Luxemburg anlässlich des Welttoilettentages am Donnerstag mitteilte.