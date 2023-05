Zwei Olympiateilnahmen ist und bleibt das große Ziel

Die erst 18-jährige hochtalentierte Badmintonspielerin Serena Au Yeong aus Feldkirch hat die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 und 2028 im Visier.

Sie zählt mit ihren erst 18 Jahren weltweit zu den größten Hoffnungen im Badmintonsport. Die Rede ist von der Feldkircherin Serena Au Yeong, die sich schon auf der europäischen Ebene einen sehr guten Namen gemacht hat. Sie ist die jüngste österreichische Staatsmeisterin aller Zeiten. In der allgemeinen Klasse im Doppel zusammen mit Sabrina Herbst wurde Serena Au Yeong die letzten beiden Jahre Erste und holte zweimal die Goldmedaille. Der Turniersieg bei den 8th Hungarian Junior 2018 in Pecs und der zweite Platz bei den Italien Junior 2018 in Mailand, jeweils im Doppel mit Sabrina Herbst, sind auf der internationalen Ebene die stärksten Leistungen. Drei Teilnahmen an der Jugend-Europameisterschaft in Tallinn, Mulhouse und Lubin und ein Start an der Weltmeisterschaft in Markham in Kanada im Badminton zeugen von der großen Qualität der Ausnahme-Athletin. Als Nachwuchssportlerin hat sie bei den Sudirman Cup in Gold Coast in Australien 2017 teilgenommen. Großes geleistet hat Serena Au Yeong mit Partner Dominik Stipsits mit dem Erreichen des Halbfinales in Slowenien. Im rot-weiß-roten Team hat Serena Au Yeong mehrere Einsätze absolviert und wusste mehr als wie zu überzeugen. Seit diesem Jahr gehört die Feldkircherin dem österreichischen B-Nationalteam an, zuvor war das Multitalent vier Jahre im nationalen Jugendkader.