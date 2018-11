Zwei neue WIGE-Vorstandsmitglieder

Magdalena Holzer und Mike Metelko sind dem WIGE-Vorstand beigetreten.

Magdalena ist Inhaberin des Weltladens in der Marktstraße und dadurch mit den Betrieben in der Marktstraße in engem Kontakt. Für die Wirtschafsgemeinschaft Hohenems ist es sehr positiv, nun ein weiteres Sprachrohr aus der Marktstraße im WIGE-Vorstand begrüßen zu dürfen. Dadurch wird ein stetiger Austausch gewährleistet und eine produktive Kommunikation möglich.

Mike Metelko ist Moderator, Inhaber der Werbeagentur „MundHandWerker“, und bringt eine Menge Knowhow im Veranstaltungsbereich mit in den Vorstand. Da die WIGE im Jahresverlauf verschiedenste Veranstaltungen organisiert, ist Erfahrung im Eventbereich hier sehr hilfreich.