Zwei neue Vans, keine NoVA

Mit dem Kangoo und dem Express bietet Renault seit Mitte des Jahres zwei Kleintransporter der neuesten Generation an. Sie versprechen großes Ladevolumen, hohe Variabilität und geringe Erhaltungskosten dank NoVA-freier und wartungsarmer Motoren.

Der Kleintransporter ist für viele Unternehmen ein zentraler Bestandteil ihres Arbeitsalltags. Dafür muss er viele Anforderungen erfüllen: Variabel und robust muss er sein, ein hohes Ladevolumen bieten und durch lange Wartungsintervalle die Standzeiten gering halten. Gleichzeitig sollen die Anschaffungs- und Erhaltungskosten niedrig sein, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. So weit die Theorie. Nur: findet man solche Universaltalente wirklich auf dem Markt?

Renault sagt Ja!

Renault Kangoo: Technik, Komfort, Vielseitigkeit

Mit dem ab 17.300 Euro netto erhältlichen neuen Kangoo richtet sich Renault in erster Linie an Flottenkunden wie Handwerks- und Handelsbetriebe, die Wert auf hohe Variabilität, maßgeschneiderte Aus- und Umbauten und modernste Technologien legen. Der innovative Laderaum verfügt beispielsweise über das Easy Inside Rack – eine einklappbare, abschließbare Galerie unter dem Fahrzeugdach. Sie kann je nach Karosserieversion – der Kangoo ist mit kurzem oder langem Radstand verfügbar – bis zu 2,5 Meter lange Gegenstände aufnehmen und sicher verstauen. Der 3,3 bis 4,9 m3 große Laderaum kann so ohne Einschränkungen genutzt werden. Die Induktionsladefläche, das Renault EASY LINK-Multimediasystem, Apple CarPlay und Android Auto, die Full-LED-Scheinwerfer und zahlreiche modulare Ablagen im Innenraum machen den Kangoo auf Wunsch zum mobilen Büro. Für den Antrieb sorgen zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren, sie leisten zwischen 75 und 130 PS und sind dank ihrer geringen Emissionswerte allesamt NoVA-befreit.