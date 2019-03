Zwei Monate bedingt nach Unfall mit Fußgänger und Hunden

Ein Verkehrsunfall, bei dem im Dezember ein Pkw in Eisenstadt einen 60-jährigen Fußgänger niederstieß und einen Hund überrollte, hat am Dienstag ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Der inzwischen 53-jährige Lenker stand wegen fahrlässiger Körperverletzung, Tierquälerei und Sachbeschädigung vor Gericht. Das - nicht rechtskräftige - Urteil: Zwei Monate bedingt.

Der Fußgänger, der mit drei Hundewelpen in einer Kiste und einem weiteren Vierbeiner an der Leine am Schutzweg die Fahrbahn überquerte, als der Wagen ihn erfasste, trug bei dem Unfall eine Rissquetschwunde und Abschürfungen davon. Den Vierbeiner soll der 53-Jährige absichtlich überfahren haben, lautete der Vorwurf der Anklage. Der Autofahrer bekannte sich der fahrlässigen Körperverletzung schuldig, bestritt aber, den kleinen Hund absichtlich überrollt zu haben.