Zwei moderne Kugelbahnen erfreuen sich großer Beliebtheit

Vor Prominenz aus Politik und Bildung wurden in der HTL Rankweil im MINT-Projekt zwei neue Kugelbahnen feierlich übergeben.

RANKWEIL. Um junge Menschen besonders für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu begeistern, hat das Land Vorarlberg gemeinsam mit Wirtschaftskammer, Bildungsdirektion und BIFO eine Förderstrategie entwickelt. Zielsetzung der Strategie ist es, Basiswissen und Begeisterung für MINT-Themen, MINT-Schulfächer sowie MINT-Ausbildungs- und Studiengänge in Vorarlberg zu fördern, stärker aufeinander abzustimmen und qualitativ weiterzuentwickeln. Dieses MINT-Projekt wurde vom Land Vorarlberg vorzeitig bis 2026 verlängert. Im Rahmen eines solchen MINT-Projektes der MINT-Region Vorderland/am Kumma wurde in Kooperation mit der HTL Rankweil und der Firma Tschabrun Holz&Baustoffe in Rankweil, zwei Kugelbahnen gebaut und beim MINT-Workshop „Faszination Kugelbahn“, Technik lernen, Physik verstehen, Spaß haben, im Foyer der HTL Rankweil offiziell in Betrieb genommen. Die zwei Kugelbahnen werden im Zuge des MINT-Programms auch an Schulen, Kindergärten, Schülerbetreuungseinrichtungen und an Gemeinden verliehen. Zur feierlichen Eröffnung der zwei Kugelbahnen in der HTL Rankweil waren Obmann der Regio am Kumma Christian Loacker, Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn, Natalie Wojtech Leiterin vom Bürgerservice Marktgemeinde Rankweil, Andrea Huber von der MINT-Koordinationsstelle für Vorarlberg, Norbert Preg als MINT-Koordinator von Vorderland/am Kumma, HTL Rankweil Direktorin Judith Zeiner, HTL Bautechnik Arnold Schmid und Josef Gröchenig von der Fa. Tschabrun Holz &Baustoffe in Rankweil gekommen um zu gratulieren. Innovative und kreative Kugelbahnen faszinieren und begeistern Jung und Alt. Eine Kugelbahn ist wie geschaffen dafür, die Lust am intensiven, ausdauernden Spielen zu fördern. Die Funktionen und Bewegungsabläufe können beobachtet, nachvollzogen und durch eigenes Zutun beeinflusst werden. So werden kognitive Fähigkeiten und die Motorik beim Spielen mit einer Kugelbahn trainiert, ebenso die Raumwahrnehmung, logisches Denken und de Auge-Hand-Koordination. Aus einer großen Menge unterschiedlicher Baustein-Elemente und Schienen lassen sich bei geschickter und vor allem durchdachter Nutzung der physikalischen Gesetze aktionsreiche Streckenverläufe planen und umsetzen. „Unser Ziel ist es die Kugelbahnen möglichst vielen Menschen im Raum Vorderland und am Kumma zugänglich zu machen. Mit Freude lernt man am besten. Spielen macht glücklich“, sagt MINT-Regio Vorderland/am Kumma Koordinator Norbert Preg. Die zwei neuen Kugelbahnen sind beidseitig benutzbar und 128 Mal 128 Zentimeter groß und hat 1600 Löcher. An der Kugelbahn können mindestens acht Kinder gleichzeitig spielen. Dank den arretierbaren Rollen lässt sich die Kugelbahn einfach und schnell an verschiedene Einsatzorte verschieben und sicher positionieren. Über diese Spielidee vom MINT-Projekt mit zwei Kugelbahnen wird man in den nächsten Monaten noch vielfach ein ausgezeichnetes Feedback von allen Beteiligten bekommen.VN-TK