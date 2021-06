Zwei Millionen Österreicher gegen Corona vollimmunisiert

Mehr als zwei Millionen Österreicher (2.011.639) sind gegen das Coronavirus vollständig immunisiert. Das sind mehr als 25 Prozent der derzeit impfbaren Bevölkerung, verkündete Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf Twitter. Aufgerechnet auf die Gesamtbevölkerung sind somit nun 22,6 Prozent voll immunisiert. "Ich freue mich sehr, dass das Impfprogramm immer mehr Tempo macht", sagte der Minister.

Mehr als sechs Millionen (6.043.642) Corona-Impfungen sind bisher in Österreich verabreicht worden. Somit haben mehr als vier Millionen Menschen (4.103.875) zumindest den ersten Stich bekommen. Das sind 46,1 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Am Donnerstag wurden 113.436 Impfungen verabreicht. Der bisherige Rekord lag bei 140.542 Stichen pro Tag, das war am 2. Juni. In den vergangenen sieben Tagen wurden 592.155 Impfdosen verabreicht.