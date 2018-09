Zwei Messen und 15 Museen bei siebenter Berlin Art Week

Berlin wird diese Woche wieder zu einem Hotspot für Händler, Sammler und Liebhaber zeitgenössischer Kunst. Bei der Berlin Art Week (26.-30. September) geben zwei Messen, fünfzehn Ausstellungshäuser sowie zahllose Galerien, Sammlungen und Projekträume Einblick in neue Entwicklungen der Kreativszene. Vertreten sind international renommierte Künstler wie Rebecca Horn, Lee Bul und Meg Stuart.

Am Kalender wäre das ambitionierte Gemeinschaftsprojekt in seinem siebenten Jahr allerdings fast gescheitert. Die Messe Art Berlin, 2017 als Kooperation mit der Art Cologne gegründet, fand nicht rechtzeitig einen Ausstellungsort, die gesamte Veranstaltung musste um zwei Wochen verschoben werden.

Vorteil fürs Publikum: Jetzt ist sowohl die Art Berlin (120 Galerien aus 21 Ländern) als auch die renommierte Positions (73 Galerien aus 32 Ländern) in die Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof gezogen. Beide Messen sind ohne lange Zwischenwege erreichbar. Auch Österreich wird bei der Art Berlin von mehreren Galerien mit Werken aus der Moderne bis zur heutigen Zeit repräsentiert: Die Galerien Charim, Crone, Christine König, Gabriele Senn sowie Elisabeth & Klaus Thoman aus Wien sowie die Galerien Bernd Kugler und Nikolaus Ruzicska aus Innsbruck und Salzburg.

Mit Spannung wird auch die Eröffnung des Palais Populaire am Boulevard Unter den Linden erwartet, in dem die Deutsche Bank ein neues Kunst- und Kulturzentrum eröffnet. Die Akademie der Künste am Pariser Platz gibt zum ersten Mal Einblick in ihren “Bilderkeller” mit Wandmalereien von frühen DDR-Kritikern.