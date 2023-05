Zwei Menschen nach Balkon-Einsturz in Paris in Lebensgefahr

Beim Einsturz eines Balkons im fünften Stock in Paris sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Dabei soll es sich um einen Mann und eine Frau in den Sechzigern handeln, berichteten mehrere französische Medien am Samstag. Das Unglück ereignete sich am Freitagabend im 13. Arrondissement. Der Balkon im fünften Stock stürzte auf den im vierten Stock - und dann in den Innenhof des Wohnhauses.

Wie der Radiosender "France Info" mit Bezug auf Augenzeugen berichtete, soll sich das Unglück ereignet haben, als der Mann und die Frau einen Aperitif tranken. Die Ursache ist noch ungeklärt.