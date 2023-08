Zwei Menschen in Uganda von Elefanten getötet

Eine Elefantenherde hat nach einem Ausbruch aus einem Nationalpark in Uganda zwei Menschen getötet.

Wie der Sprecher der Naturschutzbehörde Uganda Wildlife Authority (UWA), Bashir Hangi, am Dienstag mitteilte, hätten die Tiere den Queen-Elisabeth-Nationalpark im Westen des Landes bereits am Montag verlassen und seien in das nahe gelegene Dorf Kasandala gezogen. Dort hätten die Elefanten einen Mann in seinem Garten getötet sowie einen weiteren, der auf dem Weg zum Fischen war.